В Краснодаре ночью при пожаре в многоквартирном доме погиб пенсионер

В Краснодаре ночью 6 марта произошел пожар, в результате которого погиб один из жильцов многоквартирного дома. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома по улице Аверкиева. Соседи увидели возгорание и вызвали пожарную службу. После локализации пожара спасатели обнаружили тело 73-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы. При проверке они установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину возгорания.

Татьяна Ручкина

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