Татьяна Викторовна Хондру

Работает в банке «Ренессанс» с 2004 года и имеет обширный и разносторонний опыт ведения бизнеса.

До прихода в банк Татьяна в течение восьми лет работала в General Electric (GE), одной из крупнейших международных многопрофильных компаний. На протяжении карьеры в GE она занимала финансовые позиции в различных структурных подразделениях компании, таких как GE International (Россия), GE Plastics Europe (Нидерланды), GE Corporate (Бельгия), GE Healthcare Europe (Франция), GE Oil & Gas (Италия).

В 2005 году Татьяна заняла позицию начальника управления бизнес-анализа финансового департамента в КБ «Ренессанс Капитал» (ООО). В 2010 году стала старшим вице-президентом. С 2011-го — заместитель председателя правления, старший вице-президент, главный финансовый директор банка «Ренессанс» (КБ «Ренессанс Кредит», ООО). Отвечала за разработку стратегии банка, анализ макроэкономических показателей России и рынка потребительского кредитования, руководила финансовым департаментом, курировала направление рисков и клиентской аналитики. С 2020-го — первый заместитель председателя правления, курировала направления развития продуктов, стратегии, клиентской аналитики, диджитал и маркетинг. С 2021-го — председатель правления банка.