УФАС по Башкирии отменило итоги двух конкурсов на капремонт школ в Стерлитамаке

Управление ФАС по Башкирии по итогам внеплановой проверки отменило итоги двух конкурсов на капремонт двух школ в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба ведомства. Общая цена контрактов составила 157 млн руб., в том числе 48,4 млн руб. на капремонт школы №19 (при начальной цене контракта 50,2 млн руб.) и 103,9 млн руб. на капремонт школы №30 (начальная цена — 107,2 млн руб.). Большую часть средств должен выделить федеральный бюджет, меньшие — бюджеты республики и Стерлитамака. Победителем обоих конкурсов от 3 марта было уфимское ООО «Жилстрой». Провести капремонт обеих школ планировалось до конца июля.

Комиссия УФАС установила, что «Жилстрой» представил в подтверждение своей квалификации несуществующих контракт на капремонт зданий в Московской области. По информации, поступившей в надзорный орган, ремонт проводят другие компании.

Администрации Стерлитамака выдано предписание пересмотреть заявки участников конкурса. По данным сайта госзакупок, на капремонт школы №19 было подано восемь, а на капремонт школы №30 — четыре заявки, включая победителя.

УФАС рассмотрит вопрос о наличии в действиях «Жилстроя» признаков нарушения «Закона о защите конкуренции».

ООО «Жилстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2006 года. Владельцем строительной компании является Денис Мустаев. Выручка в 2022 году составила 186,73 млн руб., чистая прибыль — 1,51 млн руб. В 2022 году заключено два госконтракта на общую сумму 67,11 млн руб.

Майя Иванова

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