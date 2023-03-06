Кража вейпа у 14-летнего подростка в ТЦ Петербурга стала разбоем

Сотрудники полиции Петербурга задержали двоих подростков по подозрению в разбойном нападении в торговом комплексе за похищение вейпа. Об этом 6 марта пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Выборгского района 4 марта обратилась женщина с сообщением о том, что в ТЦ на проспекте Просвещения двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили у ее 14-летнего сына вейп стоимостью 2500 руб.

Сотрудники органов задержали двух мальчиков — ученика 8 класса и его друга 2005 года рождения. У них изъяли пневматический пистолет и похищенные электронные сигареты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело за разбой. Одному из подростков выдали подписку о невыезде.

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