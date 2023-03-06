Объем финансовой поддержки промышленников в Челябинской области вырос в семь раз

В 2022 году по госпрограмме «Развитие промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области» предприятиям региона выделили финансовую поддержку на сумму 823,7 млн руб. Это в семь раз больше, чем в 2021-м (177,8 млн руб.). Число получивших финансовую поддержку предприятий выросло с 12 до 87, сообщают в областном фонде развития промышленности (ФРП).

В прошлом году ФРП региона предоставил восьми организациям льготные займы на 221,6 млн руб. Всего за период счет реализации проектов, профинансированных областным и федеральным ФРП, на предприятиях создадут 475 новых бюджетных мест. Объем поступлений в бюджеты различных уровней составит свыше 13 млрд руб.

Объем предоставленной Минпромторгом и Минэкономразвития РФ поддержки предприятиям региона в 2022 году составил 25 млрд руб. В том числе более 7 млрд руб. — на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.