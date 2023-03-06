ОАО «МРСК Урала» оштрафовали за волокиту при подключении к сетям строящегося жилого дома

Пермское УФАС признало ОАО «МРСК Урала» виновным в нарушении сроков подключения жилого дома к электросетям и оштрафовало на 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС обратились представители ООО «Специализированный застройщик “Ларец-Инвест”», обвинившие ОАО «МРСК Урала» в затягивании сроков подключения к электросетям строящегося многоквартирного жилого дома на ул. Капитана Гастелло, 6, в Перми.

В ходе рассмотрения жалобы УФАС установило, что договор о технологическом присоединении объекта к электросетям был заключен в декабре 2021 года. Энергетики должны были выполнить свои обязательства в срок до шести месяцев, то есть в июне 2022 года, но этого не произошло. В сентябре 2022 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору, продлив срок его исполнения до конца декабря прошлого года. Однако жилой дом не подключен к электросетям до сих пор, из-за чего застройщик не может ввести объект в эксплуатацию, а жильцы — въехать в свои квартиры.

«В ходе рассмотрения жалобы ОАО “МРСК Урала” пыталось переложить ответственность за затягивание сроков подключения жилого дома к электросетям на подрядчика, которого сетевая организация привлекла для выполнения проектно-изыскательских работ. Виновными в ситуации энергетики также называли чиновников профильных департаментов администрации города Перми, ответственных за согласование прохождения трассы и размещение электросетевых объектов. Между тем антимонопольное ведомство считает, что правоотношения с третьими лицами не могут оправдывать неисполнение сетевой организацией возложенных на нее обязательств в установленный срок и снимать с нее ответственность за нарушение этого срока»,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Евгений Чернобровкин.

Пермское УФАС пришло к выводу, что ОАО «МРСК Урала» не предприняло все возможные и необходимые меры для исполнения обязательств перед ООО «Специализированный застройщик «Ларец-Инвест». Помимо наложенного штрафа сетевой организации выдано представление о необходимости принять меры в целях скорейшего подключения жилого дома к электросетям.