В горах Кубани объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

В горах Краснодарского края (за исключением Сочи) с 18 часов 6 марта и до 18 часов 8 марта выше 2 тыс. м будет лавиноопасно. В связи с этим ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а, находясь в горах, следить за изменением погоды. При выходе в горы необходимо знать места возможного схода снежных лавин на своем пути.

Ранее синоптики предупредили, что 6 и 7 марта в Краснодарском крае прогнозируются дожди, местами сильные. В горах они будут переходить в снег.

Татьяна Ручкина

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