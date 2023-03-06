Проект строительства водных курортов в Перми и Березниках получил статус приоритетного

На совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина статус приоритетного был присвоен инвестпроектам ООО «ЮГА-Пермь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

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Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «ЮГА-Пермь» запланировало возведение двух водно-оздоровительных комплексов на территории Пермского края с объемом инвестиций около 3 млрд руб. Компания намерена построить комплекс в Березниках и в Ленинском районе Перми, в районе городского пляжа. На территории комплекса будут расположены круглогодичные, в том числе открытые бассейны, а также бани, сауны, где планируется предоставление косметических и спа-услуг. Кроме этого, в планах — благоустройство берега Камы, на котором разместятся песчано-галечный пляж, пляж на траве, променад и спортивные площадки.

Представитель компании «ЮГА-Пермь» Юрий Балуев подчеркнул, что для компании принципиально важно, чтобы Пермский край развивался с точки зрения туристической привлекательности. «Для этого необходимо формировать центры притяжений, создавать комфортную инфраструктуру для отдыха, в том числе с использованием водных объектов. Рассчитываем, что все объекты с удовольствием будут использовать для отдыха жители и гости города»,— добавил Юрий Балуев.