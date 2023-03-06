В Удмуртию пришла новая партия вакцины «Спутник V»

В Удмуртию поступило еще 5 тыс. доз вакцины «Спутник V», сообщила в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук. До настоящего времени запас первого компонента был исчерпан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время препарат распределяется по медицинским учреждениям республики.

Напомним, в Удмуртии сокращаются темпы вакцинации от коронавируса. За январь ревакцинацию прошли 4,8 тыс. человек, при этом у большинства привитых в 2022 году срок действия прививки уже истек. В сравнении с январем 2022 года темпы вакцинации упали в четыре раза.

Подробнее читайте в материале «Жители подзабыли о ревакцинации».