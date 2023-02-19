Жители подзабыли о ревакцинации

В Удмуртии сокращаются темпы вакцинации от коронавируса. Как сообщили в минздраве республики, за январь 2023 года ревакцинацию прошли 4,8 тыс. человек, при этом у большинства привитых в 2022 году срок действия прививки уже истек. В сравнении с январем 2022 года темпы вакцинации упали в четыре раза. Роста заболеваемости ковидом в Удмуртии пока не наблюдают: в сутки фиксируется порядка 160 новых случаев против 2,5 тыс. ровно год назад. Эксперты считают, что спад интереса к коронавирусу повлиял на активность вакцинации, в массовом сознании он становится сезонным респираторным заболеванием. При этом небольшой подъем заболеваемости они связывают с традиционно пониженным зимой иммунитетом населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Удмуртии в январе 2023 года первичную вакцинацию от коронавируса прошли около 400 жителей республики, ревакцинировались 4,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Ежедневно 20-30 человек вакцинируются первично, более 150 проходит ревакцинацию. Всего на сегодняшний день, хотя бы одним компонент вакцины поставили 709 тыс. жителей республики, ревакцинацию прошли 290 тыс. человек.

«При этом у большинства граждан, которые проходили вакцинацию в 2022 году, срок ее действия уже истек. Для защиты от тяжелого течения болезни необходимо ревакцинироваться каждые шесть месяцев»,— рассказала главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Для сравнения, за январь 2022 года в Удмуртии первичную вакцинацию прошли 19 тыс. человек. Прививочная кампания от коронавируса в республике началась ровно два года назад, когда в регион поступили первые партии Спутника V.

По данным минздрава, сейчас в медучреждениях остается около тысячи комплектов препарата «Спутник», которую можно ввести инъекционным или назальным способом. Для жителей пожилого возраста или с хроническими заболеваниями имеется более тысячи доз вакцины «Эвушелд», предназначенной для доконтактной профилактики коронавируса. Препарат бесплатный, вводится внутримышечно по назначению лечащего врача.

«Он представляет собой комбинацию моноклональных антител длительного действия и применяется для так называемой пассивной иммунизации. Он нейтрализует вирус на этапе его проникновения в организм»,— рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

По мнению врачей, вакцинация снижает возможность летального исхода и тяжелого течения заболевания.

С конца января в Удмуртии ежесуточно выявляют порядка 130-160 случаев коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора. По данным на 19 февраля зафиксировали 160 новых заболевших. Для сравнения, в начале февраля 2022 года количество выявляемых заразившихся коронавирусом сохранялось на уровне 2-3 тыс. человек за день. Тогда был отмечен всплеск заболеваемости «омикроном». Власти республики называли новую волну заражения беспрецедентной, однако по тяжести болезни она была гораздо легче, чем предыдущие волны. Потому 19 февраля 2022 года руководством региона были внесены изменения в антиковидные ограничения и отменена система QR-кодов.

Новый штамм коронавируса «кракен» в Удмуртии по данным на конец января 2023 года пока не выявлен, сообщала вице-премьер Эльвира Пинчук. «"Кракен" является разновидностью "омикрона", ничего нового в нем нет, помимо того, что он повышено контагиозен, то есть быстрее передается от человека к человеку. Особой опасности в "кракене" нет, мы успешно научились справляться с "омикроном". Он переносится в основном как ОРВИ, даже не как грипп, поэтому по-прежнему необходимо соблюдение правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты в общественных местах. Все наши медорганизации обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, в достаточном количестве в каждой медорганизации есть вакцины, в том числе назальная»,— прокомментировала госпожа Пинчук.

Она ожидает, что высокого всплеска заболеваемости «кракеном» не будет. Ссылаясь на мнения экспертов в сфере здравоохранения, Эльвира Пинчук добавила, что коронавирус стал сезонным заболеванием, к которому нужно готовиться и проходить вакцинацию.

Клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин считает, что на рост заболеваемости влияет отсутствие ограничительных мер и «внутренней культуры» населения. «Мы вернулись к доковидным временам, сняли ограничительные меры, которые в свое время нам помогли. Сейчас мало кого увидишь в маске, перчатках, кто соблюдает дистанцию. Однако у каждого должна быть внутренняя культура, чтобы каждый человек более ответственно подходил к собственному здоровью и профилактике заболеваний»,— прокомментировал господин Кондрахин. Он отмечает, что ковид в целом стал протекать значительно легче, а население стало относиться к нему спокойнее.

«Население все реже обращается в больницу, занимается самолечением, поэтому выявить реальное число заболевших ковидом невозможно. Люди с симптомами заболевания часто приходят на работу, не думают о других, что и их они могут заразить, так и распространяется инфекция»,— сказал Андрей Кондрахин.

Кроме того, на рост заболеваемости влияет традиционно пониженный зимой иммунитет населения, говорит господин Кондрахин. «Конец зимы — время, когда накопленные человеком витамины подходят к концу. У нас накапливается усталость, не хватает солнца, снижена активность, поэтому и уязвимость иммунитета высокая, заболеть значительно легче»,— поделился Андрей Кондрахин. Он подчеркивает, что если ситуация ухудшится, минздрав наверняка будет предлагать определенные меры, однако профилактику необходимо начинать с себя. По его мнению, чтобы обезопасить себя от заражения и снизить риск побочных последствий от коронавируса, прививаться необходимо раз в полгода.

Ректор Российской академии медико-социальной реабилитации Фарид Юнусов считает сокращение темпов вакцинации закономерным, так как отношение к коронавирусу постепенно меняется в обществе, он теперь больше воспринимается как одно из сезонных респираторных заболеваний.

«Специалисты ранее говорили, что, как любому вирусу, ковиду нужно проциркулировать среди населения, чтобы выработался специфический иммунитет. Действительно, сейчас с учетом этого, а также изменения самого вируса — появляются новые штаммы, заболевание проходит не так сложно, как было в начале пандемии. Мы не наблюдаем существенного роста количества случаев коронавируса в том числе из-за того, что далеко не все делают тесты. Люди просто думают, что у них обычная простуда. Этой теме уже нет такого избыточного внимания, какое было год назад»,— говорит эксперт.

По его мнению, ранее «на фоне истерии» из-за нового заболевания вводились избыточные ограничительные меры, которые в итоге показали свою неэффективность. Впоследствии акценты в борьбе с коронавирусом сместили на профилактику и лечение. Уход коронавируса из новостной повестки сбавил интерес и к вакцинации.

Сейчас нового подъема заболеваемости специалисты не ожидают, отмечает господин Юнусов.

Татьяна Колегова

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