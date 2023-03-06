Бесплатный трамвай «Невский» от «Ладожской» сошел с рельсов в первое рабочее утро

Новый трамвай «Невский», курсирующий как бесплатный шаттл от закрытой на капитальный ремонт «Ладожской», сошел с рельсов у станции метро «Площадь Александра Невского». Работать трамвай начал с 4 марта, так что сегодня, 6 марта стал его первым утром с усиленным пассажиропотоком.

Информацию о сходе «Невского» с рельсов опубликовал «Мегаполис». Со слов местного жителя, все движение нарушилось, а после получасовой задержки трамваи рейса №30 ходят небольшой группой.

В комитете по транспорту «Деловому Петербургу» сообщили, что с 7 утра трамваи доходили по укороченной трассе до станции метро «Новочеркасская».

«С 7:55 движение трамваем маршрута № 30 по своей трассе восстановлено. Также с 7:20 маршрут усилен пятью трамваями. Интервал не увеличивался при этом, составлял и составляет сейчас от 4 до 6 минут»,— отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что станция метро «Площадь Александра Невского 2» изменит режим работы в связи с закрытием «Ладожской» 4 марта.

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