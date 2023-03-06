SuperJob: средний бюджет нижегородцев на подарки к 8 марта сократился

Средний бюджет нижегородцев на подарки и цветы к 8 марта сократился за год на 10,4% – горожане рассчитывают потратить 6 тыс. руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, на подарки нижегородцы планируют потратить 3,5 тыс. руб. (-12,5%), на цветы – 2,5 тыс. руб. (-7,4%).

Мужчины чаще всего планируют подарить подарки женам (такой ответ дали 28% респондентов), мамам (17%) и дочерям (9%). Женщины тоже готовят подарки мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%). За год стало больше тех, кто никому не готовит подарки: 39% среди опрошенных мужчин и 40% среди женщин.

Как ранее сообщалось, к Дню защитника отечества никаких подарков не готовили 40% женщин и 58% мужчин. Бюджет на подарки к празднику в Нижнем Новгороде составили 3 тыс. руб.

Анастасия Еремина