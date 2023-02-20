SuperJob: нижегородцы готовы потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3 тысячи рублей

В среднем жители Нижнего Новгорода готовы потратить на подарки к Дню защитника Отечества 3 тыс. руб., следует из результатов опроса сервиса SuperJob. За последние два года сумма выросла на 11,1%.

Самый большой бюджет – у жителей Москвы (3,7 тыс. руб.), Краснодара (3,6 тыс. руб.), Красноярска, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону (по 3,5 тыс. руб.).

Подарок мужу на 23 февраля планируют вручить 24% россиянок, отцу – 14%, сыновьям – 10%. Никаких подарков не готовят 40% женщин и 58% мужчин.

Как ранее сообщалось, подарки на День защитника Отечества не нужны почти каждому пятому мужчине, показал опрос Superjob. Еще 5% опрошенных все равно, что им подарят. 7% вполне устроили бы нематериальные ценности.

Анастасия Еремина