В Башкирии в кодекс «О выборах» включили положение об иноагентах

Курултай Башкирии принял закон об изменениях в кодекс «О выборах», а глава Башкирии Радий Хабиров его подписал, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Изменения касаются агитматериалов, в которых имеются высказывания лиц, включенных в реестр иностранных агентов. Теперь информация об этом должна быть указана на буклете. Предупреждение должно занимать минимум 15% печатной площади в тексте или быть ясно различимым на слух в аудиоматериале. «Закон направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны», — отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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