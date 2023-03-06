«Эвотор»: цены на розы за год сохранились на уровне 256 рублей

Средняя стоимость одной розы на российском рынке сохранилась на уровне 2022 года и составила 256 руб. на начало марта, подсчитала IT-компания по производству онлайн-касс «Эвотор» на основании цен в шести тысячах магазинов. При этом средний чек цветочных магазинов вырос на 11%, до 1542 руб.

Относительно прошлого года продажи выросли и в рублях (+25%), и в чеках (+13%). Однако покупатели, в свою очередь, отдавали предпочтение недорогим букетам, что сказывалось и на небольшой динамике среднего чека, рассказал «РИА Новости» аналитик компании «Эвотор» Николай Новиков.

При этом господин Новиков отметил, что значительный рост цен в цветочных магазинах произошел в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. «Так что в преддверии 8 марта цены могут снова вырасти»,— считает аналитик.

Средняя стоимость цветов в период с 27 февраля по 2 марта:

хризантема — 291 руб. за 1 шт. (+8%),

роза — 256 руб.,

тюльпан — 169 руб. (–3%),

гвоздика — 160 руб. (+19%).

Из-за сложностей с экспортом растений из Европы цены на цветы за 2022 год выросли в среднем на 20%, рассказали «Ъ FM» флористы и игроки рынка. Так, сроки поставок тюльпанов и роз из Нидерландов в некоторых случаях увеличились в 2,5 раза. При этом спрос за прошедший год показал незначительное снижение.

Подробнее о том, насколько подорожали букеты за последний год,— в материале «Ъ FM» «Цветы растут на ограничениях».

Милена Костерева