Дмитрий Рогозин сообщил о скоплении транспорта на границе Донбаса и Ростовской области

Глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки», бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о больших очередях автотранспорта, скопившихся на границе вновь присоединенных территорий и Ростовской области. Пост с информацией об этом он разместил в своем Telegram-канале.

В сообщении господина Рогозина речь идет о пропускном пункте Весело-Вознесенка, где скопилось больше количество автомобилей: сотни грузовиков, фур и легковых авто. Очередь растянулась на десятки километров.

«Логистические сбои срывают планы снабжения войск и восстановления наших исторических территорий, приводят к прямым и немалым материальным потерям, не говоря уж об окончательно испорченном настроении людей», — написал Дмитрий Рогозин.

Руководитель группы «Царские волки», указал на необходимость увеличить пропускную способность погранпереходов, упомянув, что об этом в мае прошлого года говорил и президент РФ Владимир Путин.

С 22 декабря 2022 года в Ростовской области введено ограничение грузоперевозок на границе с ДНР: ограничен выезд из региона на пункте «Весело-Вознесенский» транспорта грузоподъемностью более 3,5 т за исключением грузов для военных в зоне СВО и гуманитарной помощи.

Анастасия Назарова