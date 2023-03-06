УМВД: дороги Ярославля остались без разметки и освещения

Сопутствующей причиной 201 дорожно-транспортного происшествия в Ярославле в 2022 году стал износ или полное отсутствие дорожной разметки. Сведения приводятся в отчете УМВД по Ярославской области, поступившем в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Количество ДТП, одной из причин которых были проблемы с разметкой, в 2022 году выросло на 79,5% по сравнению с 2021 годом.

«На всей улично-дорожной сети г. Ярославля сложилась обстановка с плохой различимостью горизонтальной дорожной разметки, либо полным ее отсутствием. Даже на основных магистралях, таких как проспект Октября, ул. Советская, Б. Октябрьская, Победы, Свободы, Собинова, Панина, Бабича, Волгоградская, пр-т Машиностроителей от ул. Папанина до ул. Шандорной и других улицах горизонтальная разметка в 2022 году не наносилась»,— констатировали в УМВД по Ярославской области.

В полиции назвали негативной и ситуацию с освещением дорог в Ярославле. В 2022 году сотрудники ГИБДД возбудили 39 административных дел в отношении департамента городского хозяйства мэрии по факту ненадлежащего содержания стационарного уличного освещения.

«До настоящего времени имеется ряд улиц и дорог, на которых не устроено искусственное освещение при имеющихся положительных решениях судов по указанному поводу (ул. Шевелюха на участке от д. 137 до д. 117, пр-т Машиностроителей на участке от остановки «ЯЗДА» до остановки «Машприбор», ул. Университетская на участке от ул. Маяковского до ул. Союзная, ул. Осташинская, Промышленное ш. на участке от Ленинградского пр-та до д. 44/10, Ленинградский пр-т на участке от ул. Строителей до границы с ЯМР, ул. Брагинская на участке от ул. 29-линия до ул. Бабича, Республиканский пр-д, ул. Журавлева, ул. 1-я Приволжская)»,— говорится в отчете УМВД, предоставленном в муниципалитет Ярославля.

В полиции также отметили, что капитальный ремонт уличного освещения в Ярославле ведется без учета рекомендаций ГИБДД, основанных на анализе аварийности и интенсивности дорожного движения.

Андрей Иванов