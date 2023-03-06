Екатеринбургский митрополит призвал «перестать лгать» о любви к СССР

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) раскритиковал идею возвращения советских революционных памятников и названий бывшим украинским территориям, которые в результате референдумов вернулись в состав РФ. По мнению главы епархии, это «показывает нашу несамостоятельность и вторичность».

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«Мы в этом вопросе отстраиваемся от своего противника: мол, если наш враг что-то не любит – мы обречены это полюбить. Раз противник вернул городу его историческое имя Бахмут, значит будем назло называть его Артемовском. И все равно, что это поселение Бахмутом назвал русский царь Иван Грозный, а статус города присвоил российский император Пётр Первый, опять же с именем Бахмут»,– написал митрополит в telegram-канале.

Он также призвал перестать «лгать» о своей любви к СССР, и вернуть «силу» государства, перестав имитировать ее возвращением советских названий. Митрополит подчеркнул, что россияне не разделяют тех ценностей, которые «стоят за возвращаемыми памятниками и наименованиями», а «в коммунистическую утопию не верили советские вожди». По мнению Евгения Кульберга, желание восстанавливать советские названия и памятники связано с ностальгией по сильным сторонам СССР.

Напомним, в январе митрополит Евгений попал под санкции Украины. Тогда глава Екатеринбургской епархии заявил, что что президенту Владимиру Зеленскому, которого митрополит назвал «космическим актером», не удалось наказать его своим решением.

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