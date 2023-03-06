Услуги ЖКХ подорожают с марта для некоторых петербуржцев

Для некоторых жителей Санкт-Петербурга подорожают услуги ЖКХ с марта. Изменения затронут оплату общедомовых нужд. Некоторым горожанам придется платить за услуги больше, пишет «РБК-Петербург».

Подорожание может произойти в связи с плохой работой управляющей компании и в случае махинаций со счетчиками со стороны жильцов. Как отметили в Жилищном комитете, с 1 сентября 2022 года в правила предоставления коммунальных услуг внесли коррективы, которые предполагают перерасчет платы за содержание общего имущества в первом квартале каждого года за весь минувший. Сделать это компаниям надлежало до 6 марта.

За счет изменений будут пересмотрены порядок расчета платежей за расход горячей и холодной воды, мытье лестниц, а также электричества на освещение парадных и работу лифтов. В то же время оплата отопления, техпомещений и вывоз ТБО будет начисляться по привычной схеме.

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