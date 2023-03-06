Полицейский в Красноярске получил четыре года колонии за покушение на мошенничество

Бывший заместитель начальник полиции по оперативной работе межмуниципального управления МВД России «Красноярское» Сергей Моисеев признан судом виновным в покушении на мошенничество.

В 2020 году фигурант дела потребовал от местного жителя 2,5 млн руб., угрожая возбуждением в отношении него уголовное дело по якобы имеющимся у него материалам оперативно-розыскной деятельности. Тем самым полицейский пытался обманным путем завладеть этими деньгами, отметили в прокуратуре Красноярского края. Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан после получения части требуемой суммы.

Суд приговорил экс-полицейского к 4 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также ему запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

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Анна Егорова