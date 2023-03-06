Реальные доходы жителей Татарстана на фоне спецоперации выросли на 2,1% — СМИ

В Татарстане реальные доходы местных жителей в 2022 году на фоне спецоперации на Украине выросли на 2,1%. Об этом сообщает PБК.

Татарстан вошел в число регионов РФ, где доходы увеличились, несмотря на антироссийские санкции на фоне спецоперации. Лидером здесь стала Кабардино-Балкария, где рост составил 5,6%. Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа вошли в топ-3 регионов ( доходы выросли на 3,1%).

В целом реальные доходы жителей России в 2022 году упали на 1,4%. Больше всего падение ощутили на себе жители Калужской области. Там оно составило 8,4%.

"Ъ-Казань"