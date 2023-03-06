В поселке Соколовый Саратова планируется строительство бассейна

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин объявил о планах строительства бассейна в поселке Соколовый в Гагаринском районе Саратова. Об этом он сообщил на встрече с местными жителями.

Бассейн и теплица, как сообщает Telegram-канал спикера ГД, могут быть введены в эксплуатацию уже в следующем году. В мае этого года в Соколовом должно быть завершено строительство поликлиники, а к сентябрю — ледовой арены возле школы.

«Поселок Сокол — это город Саратов. Все стандарты благоустройства, социальная сфера должны быть такими же, как в городе», — заявил господин Володин.

Сергей Петунин