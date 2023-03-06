В Петербурге экстренно сел бомбардировщик Ту-22М, не состоящий на вооружении ЗВО

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга экстренно сел военный самолет вечером в воскресенье, 5 марта. По данным «Фонтанки», посадку запросил сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М, не стоящий на вооружении Западного военного округа (ЗВО).

По предварительной информации, причиной экстренного приземления стали метеоусловия. К вечеру 5 марта в Петербурге начался сильный снегопад, о котором предупреждали в МЧС. Гражданские самолеты были вынуждены временно кружить над Пулково, освобождая взлетно-посадочную полосу бомбардировщику. По данным СМИ, среди них были рейсы их Москвы, Дубая и других городов.

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