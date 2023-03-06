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Коммерсантъ FM
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В Хабаровске установили видеокамеры на могилах участников спецоперации из-за случаев вандализма

На кладбище в Хабаровске, где захоронены участники российской военной операции на Украине, установили камеры видеонаблюдения. Как уточняет мэрия города в Telegram, установить видеокамеры решили из-за «участившихся случаев вандализма».

Кроме того, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил рассмотреть возможность сделать освещение на этом участке кладбища и проложить к нему дорогу.

27 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на городском центральном кладбище Хабаровска были осквернены могилы участников операции. Неизвестный нарисовал свастики и языческие символы на флагах России и воинских подразделений у 24 могил. Полиция Хабаровска возбудила уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом или флагом РФ).

Милена Костерева

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