Сроки завершения строительства новой сцены Пермской оперы сдвинули на пять лет

В адресную инвестиционную программу региона внесены поправки, которыми скорректированы сроки строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Соответствующее постановление правительства Пермского края опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, реализовать проект планируется в 2018-2032 годах. В предыдущей версии программы было указано, что объект построят в 2018-2027 годах.

В краевом минстрое изменения пообещали прокомментировать позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комиссия ППЗ Фото: комиссия ППЗ

Новую сцену пермского оперного театра планируется возвести на Разгуляе. Общая стоимость проекта на данный момент оценивается в 15 млрд руб. В 2019 году контракт на проектирование здания оперы получило ООО «Группа компаний “Строй-Эксперт”». Однако краевые власти расторгли с компанией договор в судебном порядке, заявив, что проектировщик не исполнил своих обязательств. Позже проектированием новой сцены Пермской оперы занялись компании Werner Sobek, Arup и wHY при финансовой поддержке Романа Абрамовича. Весной прошлого года сообщалось, что проект проходит госэкспертизу.