КСП Челябинской области выявила нарушения на 222,9 млн рублей при закупках

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области в 2022 году в ходе аудита в сфере закупок выявила нарушения на 222,9 млн руб. Всего в ходе 27 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверили контракты на 6,8 млрд руб., сообщают в КСП региона.

Объектами аудита стали 150 заказчиков. Наиболее распространенными стали нарушения при обосновании начальной цены контракта —с 159 нарушений на 73,2 млн руб. Следом идут приемка и оплата по контракту в случае несоответствия результатов условиям контракта (62,4 млн руб.), нарушения при разработке документов о нормировании закупок и не включение в контракт обязательных условий — выявили по 105 таких фактов. Также в списке нарушения условий исполнения контрактов (70 млн руб.) и несоблюдение требований к содержанию извещения о закупке.

В КСП отмечают, что объем выявленных в прошлом году нарушений снизился по сравнению с 2021-м (302 млн руб.) и 2020-м годом (442 млн руб.). В ведомстве связывают такую тенденцию с повышением финансовой дисциплины государственных заказчиков.