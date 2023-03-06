Адвокат сообщил о завершении расследования дела Ройзмана о дискредитации ВС РФ

Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) завершено, сообщил ТАСС адвокат Владислав Идамжапов. По его словам, рассмотрение дела по существу могут начать к концу марта.

«Сведения (о завершении расследования.— "Ъ") близки к правде. Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича по существу может начаться к концу марта»,— заявил он. Так адвокат прокомментировал слова журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом) о том, что господин Ройзман заканчивает ознакомление с материалами дела.

Дело в отношении Евгения Ройзмана возбудили из-за размещения на YouTube ролика «Ответы на ваши вопросы» 1 июля 2022 года, где он поделился негативным мнением о военной операции РФ на территории Украины. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия.

Подробности — в материале «Ъ-Урал» «Евгению Ройзману разрешили ходить и разговаривать».

Лаура Кеффер