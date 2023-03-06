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В Челябинской области заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 17% за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области снижается. На прошлой неделе выявили 1581 новых заражений COVID-19. Это на 319 случаев или 16,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей, когда было 1900 подтверждений. Об этом сообщается в telegram-канале министерства здравоохранения региона.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 404670 случаев заболевания коронавирусом. С 27 февраля по 5 марта выздоровели и выписаны 1530 пациентов. 1820 было неделей ранее. Общее число случаев выздоровления с начала пандемии составило 392416.

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