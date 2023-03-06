Участок трассы М5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков

На федеральной трассе М5 в Челябинской области ограничили движение для пассажирских автобусов, легковых такси и грузовиков. Это связано с неблагоприятными погодными явлениями – обильный снегопад, сильный ветер, низовая метель, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Движение ограничено на участке от границы с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области отменены почти два десятка рейсов междугородних автобусов: из Челябинска в Златоуст, Кусу, Сатку, Трехгорный и Ашу, а также из Златоуста в Челябинск, Учалы, Уфу и Ашу. Ориентировочно планируется снять запрет на передвижение автобусов по трассе М5 в 12 часов

В миндортрансе регионе отмечают, что особенно сложная ситуация сейчас наблюдается в южной части региона: в Ааповском, Карталинском, Брединском и Кизильском районах, где наблюдается низовая метель и сильный ветер.