По подозрению в хищении 100 млн рублей арестован глава компании, строившей ЛДС в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу на 1 месяц 25 дней (до 27 апреля) 53-летнего Михаила Воловича — гендиректора компании «Строймонтаж», являющейся подрядчиком строительства нового ледового дворца. Адвокат Виталий Окунев просил суд ограничиться домашний арестом, но получил отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ефим Крепыш Фото: Ефим Крепыш

Михаила Воловича задержали в Москве и доставили под конвоем в Новосибирск. По данным источников «Ъ-Сибирь», руководителя компании заподозрили в финансовых махинациях с фондом оплата труда, предполагаемая сумма хищений, по подсчетам следствия, составила около 104 млн руб. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему грозит до десяти лет лишения свободы. Официальной информацией следствия редакция не располагает. Подозрения в свой адрес Михаил Волович отрицает.

ЛДС в Новосибирске изначально строился к молодежному чемпионату мира по хоккею, который в 2023 году должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен из России после начала СВО. Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Генподрдчиком строительства арены является ООО «Элинальфа».

Строительство комплекса изначально оценивалось в 10,5 млрд руб. Осенью 2022 года стало известно, что затраты выросли до 14,4 млрд руб. В середине декабря того же года губернатор Новосибирской области Андрей Травников обещал журналистам озвучить стоимость объекта после завершения строительства.

Власти региона и надзорные ведомства неоднократно сообщали об отставании от сроков строительства. По информации облправительства на 22 февраля, на объекте завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, поведена заливка всех слоев льда на основном поле, нанесена подледная реклама, протестирована работа телескопических трибун, акустических панелей и системы спортивного освещения, телевизионных систем и др.

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Константин Воронов