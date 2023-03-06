Segezha Group: деревянное домостроение – локомотив отечественного ЛПК

2 марта на КЭФ-2023 вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Николай Иванов выступил на стратегической сессии кластера «Лес, лесопереработка и лесохимия, с/х и пищевая промышленность».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В связи с кардинальным изменением внешнеэкономических условий нужно перенастраивать всю отраслевую систему, в том числе оперативнее перестраивать экспортную логистику на ЕАЭС и другие дружественные страны, менять стандарты, регламенты, решать вопросы сертификации с зарубежными коллегами, обеспечивать переориентацию на внутренний рынок, уверен Н.Иванов. Важным представляется также решение вопроса обеспечения отрасли лесным и лесопромышленным оборудованием. По мнению эксперта, это должно быть отражено и в Стратегии развития лесного комплекса Российский Федерации до 2030 года.

«Стратегию надо менять, но не сейчас. Никто не знает, сколько еще будет пакетов санкций. Когда какая-то стабилизация наступит, тогда и вернемся к ней. К вопросам поддержки бизнеса я бы подходил комплексно. То, что рассматривалось в декабре-январе, в основном касалось поддержки Северо-Запада, который действительно с точки зрения логистики пострадал больше всех. Что сейчас? Северо-Запад «поехал», в том числе через Питер, а Сибирь «встала». Картина объективная. Все отрасли просят приоритет для своих грузов по Транссибу и БАМу, и реализовать это тяжело. Проблему надо рассматривать на стратегическом уровне - не как отдельный случай в СФО или СЗФО, а в комплексе, в отраслевом аспекте для всех регионов», – считает он.

Со ссылкой на совещание Президента России Владимира Путина по развитию лесопромышленного комплекса от 10 февраля 2023 года Николай Иванов особое внимание уделил тематике деревянного домостроения: «Это мера, которая обеспечит достаточность леспрома в условиях резкого сокращения экспортных рынков. Это также одна из тем, которая имеет определенную синергию со строительной отраслью и не требует больших капитальных затрат, как в ЦБП. У нас есть интересные наработки в области деревянного домостроения из CLT, но пока такие производства не созданы по всей России, прежде всего в Сибири, мы будем не конкурентны из-за высокой стоимости логистики. Особенно, если нужно вписаться в какие-то госпрограммы, где установлена цена квадратного метра. Чтобы отвезти в Сибирь или на Дальний Восток наш домокомплект из Сокола, в среднем у нас получается допзатрат примерно около 7-10 тысяч рублей на квадрат».

Вице-президент Segezha Group подтвердил принципиальную готовность холдинга изучить перспективу строительства новых CLT-заводов в Онеге Архангельской области и Лесосибирске Красноярского края как дополнение к уже имеющимся мощностям в Соколе Вологодской области. Он подчеркнул дополнительный экономический эффект от одновременного продвижения двух базовых технологий: CLT и КДК (клееные деревянные конструкции).

«Из CLT строят круглогодично, очень быстро, на легких фундаментах, либо на уже существующих, буквально как конструктор. Два дома на 6 тысяч квадратных метров мы построили за 4 месяца. Это был первый такой пилот. Реально их строят за два. Идеальное качество, энергоэффективность класса А+. У нас уже три месяца эксплуатируются дома. Показатели энергоэффективности в два раза лучше, чем в соседних домах. Это видно по «платежкам», которые доставляют жильцам. В плане сейсмостойкости продукция совершенно уникальная за счет структурных качеств CLT-конструкции. Производили соответствующие испытания неоднократно. Это жилые дома. В них можно заезжать и жить сразу, без затрат на отделку. Мы всех готовы пригласить на производство и в гости посмотреть, как они устроены. Дополнительные возможности у направления есть и для развития рекреационных зон внутреннего туризма, что, наверное, сегодня очень актуально», – подчеркнул Николай Иванов.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»