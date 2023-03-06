Гран-при Бахрейна — первый этап чемпионата мира

1 (1). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:33.56,736. 2 (2). Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — отставание 11,987. 3 (5). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 38,637. 4 (4). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 48.052. 5 (7). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 50,977. 6 (8). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) — 54,502. 7 (6). Джордж Рассел (Великобритания, Mercedes) — 55,873. 8 (12). Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.12,647. 9 (20). Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1.13,753. 10 (15). Александр Элбон (Таиланд, Williams).
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Ферстаппен — 25 очков. 2. Перес — 18. Алонсо — 15. 4. Сайнс — 12. 5. Хэмилтон — 10. 6. Стролл — 8. 7. Рассел — 6. 8. Боттас — 4. 9. Гасли — 2. Элбон — 1.
Кубок конструкторов
1. Red Bull — 43 очка. 2. Aston Martin — 23. 3. Mercedes — 16. 4. Ferrari — 12. 5. Alfa Romeo — 4. 6. Alpine — 2. 7. Williams — 1.