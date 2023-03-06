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Коммерсантъ FM
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18-й тур

«Факел»—«Химки» 1:1

Гонгадзе, 44 — Маркос Гильерме, 21. Незабитый пенальти: Мирзов («Химки»), 20.

«Спартак»—«Урал» 2:2

Литвинов, 45+4, 75 — Влут, 19 (пен.); Бикфалви, 64.

«Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 3:0

Малком, 12, 47; Ерохин, 82. Незабитый пенальти: Кузяев («Зенит»), 38.

«Ахмат»—«Оренбург» 3:1

Харин, 11; Бериша, 45+3 (пен.); Тимофеев, 90+4 — Воробьев, 45+7. Удаление: Сиваков («Оренбург»), 45+2 (2 ж. к.).

«Ростов»—«Локомотив» 1:3

Комличенко, 87— Дзюба, 33, 58, 64.

«Динамо»—«Крылья Советов» 1:0

Тюкавин, 90+1.

«Краснодар»—«Торпедо» 2:2

Петров, 22; Кордоба, 70 — Стефанович, 9; Лебеденко, 78.

«Сочи»—ЦСКА 2:0

Джорджевич, 72, 78.

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Зенит»143150:745
2. «Спартак»114342:2037
3. «Ростов»105333:2635
4. «Динамо»95434:2132
5. ЦСКА85530:2029
6. «Ахмат»92730:2829
7. «Сочи»84629:3228
8. «Краснодар»75633:3126
9. «Оренбург»81934:4025
10. «Урал»64823:3022
11. «Крылья Советов»55820:2620
12. «Нижний Новгород»54922:3219
13. «Локомотив»441023:3516
14. «Факел»111622:3414
15. «Химки»341117:3713
16. «Торпедо»14139:327

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