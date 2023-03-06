В Н П М О 1. «Зенит» 14 3 1 50:7 45 2. «Спартак» 11 4 3 42:20 37 3. «Ростов» 10 5 3 33:26 35 4. «Динамо» 9 5 4 34:21 32 5. ЦСКА 8 5 5 30:20 29 6. «Ахмат» 9 2 7 30:28 29 7. «Сочи» 8 4 6 29:32 28 8. «Краснодар» 7 5 6 33:31 26 9. «Оренбург» 8 1 9 34:40 25 10. «Урал» 6 4 8 23:30 22 11. «Крылья Советов» 5 5 8 20:26 20 12. «Нижний Новгород» 5 4 9 22:32 19 13. «Локомотив» 4 4 10 23:35 16 14. «Факел» 1 11 6 22:34 14 15. «Химки» 3 4 11 17:37 13 16. «Торпедо» 1 4 13 9:32 7