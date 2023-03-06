«Факел»—«Химки» 1:1
Гонгадзе, 44 — Маркос Гильерме, 21. Незабитый пенальти: Мирзов («Химки»), 20.
«Спартак»—«Урал» 2:2
Литвинов, 45+4, 75 — Влут, 19 (пен.); Бикфалви, 64.
«Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 3:0
Малком, 12, 47; Ерохин, 82. Незабитый пенальти: Кузяев («Зенит»), 38.
«Ахмат»—«Оренбург» 3:1
Харин, 11; Бериша, 45+3 (пен.); Тимофеев, 90+4 — Воробьев, 45+7. Удаление: Сиваков («Оренбург»), 45+2 (2 ж. к.).
«Ростов»—«Локомотив» 1:3
Комличенко, 87— Дзюба, 33, 58, 64.
«Динамо»—«Крылья Советов» 1:0
Тюкавин, 90+1.
«Краснодар»—«Торпедо» 2:2
Петров, 22; Кордоба, 70 — Стефанович, 9; Лебеденко, 78.
«Сочи»—ЦСКА 2:0
Джорджевич, 72, 78.
Турнирная таблица