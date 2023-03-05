Телеведущий Соловьев заявил, что попал под обстрел под Угледаром в ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что он посетил расположение 155-й бригады морской пехоты под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, из-за утечки информации о его местонахождении за ними «стали охотиться», в результате произошло «немало прилетов». Никто не пострадал.

«Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении, и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало»,— рассказал господин Соловьев, его слова приводит ТАСС.

Как заявил Владимир Соловьев, с утечкой информации о его местоположении разберутся органы военной контрразведки.