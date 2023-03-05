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Коммерсантъ FM
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Телеведущий Соловьев заявил, что попал под обстрел под Угледаром в ДНР

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что он посетил расположение 155-й бригады морской пехоты под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, из-за утечки информации о его местонахождении за ними «стали охотиться», в результате произошло «немало прилетов». Никто не пострадал.

«Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении, и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало»,— рассказал господин Соловьев, его слова приводит ТАСС.

Как заявил Владимир Соловьев, с утечкой информации о его местоположении разберутся органы военной контрразведки.

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинский военнослужащий роет траншею недалеко от города Бахмут в Донецкой области

Украинский военнослужащий роет траншею недалеко от города Бахмут в Донецкой области

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Священник совершает богослужение на месте снесенного после авиаудара здания в Бородянке

Священник совершает богослужение на месте снесенного после авиаудара здания в Бородянке

Фото: Vadim Ghirda / AP

Поврежденное в результате авиаудара здание в городе Бахмут

Поврежденное в результате авиаудара здание в городе Бахмут

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Вылет истребителей МиГ-31

Вылет истребителей МиГ-31

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Бахмут, Украина. Украинская боевая машина пехоты БМП-2

Бахмут, Украина. Украинская боевая машина пехоты БМП-2

Фото: Reuters / Alex Babenko

Рабочие на крыше разрушенного здания в Мариуполе

Рабочие на крыше разрушенного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолет СУ-34, потерпевший крушение в Енакиево

Самолет СУ-34, потерпевший крушение в Енакиево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Люди на остановке общественного транспорта в Мариуполе

Люди на остановке общественного транспорта в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на дороге в Мариуполе

Автомобиль на дороге в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Памятник русскому писателю Максиму Горькому в Часовом Яру

Памятник русскому писателю Максиму Горькому в Часовом Яру

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Женщина около поврежденного дома в Запорожье

Женщина около поврежденного дома в Запорожье

Фото: Kateryna Klochko / AP

Украинские военнослужащие используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом

Украинские военнослужащие используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Встреча военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Встреча военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Люди танцуют на станции метро Киева

Люди танцуют на станции метро Киева

Фото: Vadim Ghirda / AP

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улица Бахмута

Улица Бахмута

Фото: Reuters

Украинские военные медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом

Украинские военные медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Фото: Vincenzo Circosta / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор» под Донецком

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор» под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации в воронке от попадания снаряда в одном из районов Донецка

Сотрудник Совместного центра контроля и координации в воронке от попадания снаряда в одном из районов Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция в Лондоне в поддержку Украины, посвященная годовщине начала спецоперации

Акция в Лондоне в поддержку Украины, посвященная годовщине начала спецоперации

Фото: Reuters / Hannah McKay

Посетитель магазина спецодежды «Спецконтора» в Донецке

Посетитель магазина спецодежды «Спецконтора» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент США Джо Байден на выступлении возле Варшавского королевского замка

Президент США Джо Байден на выступлении возле Варшавского королевского замка

Фото: Коммерсантъ / Алекс Панциков

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Магазин после обстрела в селе Липцы неподалеку от Харькова

Магазин после обстрела в селе Липцы неподалеку от Харькова

Фото: Sofiia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Церемония прощания с бывшим американским военным Дэниелом Свифтом во Львове

Церемония прощания с бывшим американским военным Дэниелом Свифтом во Львове

Фото: Mateusz Nowak / AP

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Фото: Andrii Marienko / AP

Квартира после попадание снаряда в девятиэтажный дом в Донецке

Квартира после попадание снаряда в девятиэтажный дом в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Фото: ТАСС

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военная техника на фоне поврежденных в ходе обстрелов домов в Северодонецке

Военная техника на фоне поврежденных в ходе обстрелов домов в Северодонецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Поврежденные из-за обстрелов здания в Угледаре

Поврежденные из-за обстрелов здания в Угледаре

Фото: Reuters

Последствия обстрела больницы в Пролетарском районе Донецка

Последствия обстрела больницы в Пролетарском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Российские военнослужащие в столовой на позициях в южном секторе спецоперации

Российские военнослужащие в столовой на позициях в южном секторе спецоперации

Фото: РИА Новости

Люди преклоняют колени на похоронной процессии в Ирпене

Люди преклоняют колени на похоронной процессии в Ирпене

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военный осматривает поврежденное здание в Бахмуте

Украинский военный осматривает поврежденное здание в Бахмуте

Фото: Reuters

Мужчины помогают пенсионерке забраться в эвакуационный поезд неподалеку от Бахмута

Мужчины помогают пенсионерке забраться в эвакуационный поезд неподалеку от Бахмута

Фото: Reuters / Marko Djurica

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) разговаривает с военнослужащими в Геническе Херсонской области

Певец Shaman (Ярослав Дронов) разговаривает с военнослужащими в Геническе Херсонской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Последствия попадания ракеты в здание бывшей школы в селе Володарское под Мариуполем

Последствия попадания ракеты в здание бывшей школы в селе Володарское под Мариуполем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Украинский солдат идет по улице в Бахмуте (Артемовске)

Украинский солдат идет по улице в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Зенитная пушка Bofors L70 готовится к отправке на Украину с военной базы в Радвилишкском районе Литвы

Зенитная пушка Bofors L70 готовится к отправке на Украину с военной базы в Радвилишкском районе Литвы

Фото: Reuters / Ints Kalnins

Жители Бахмута (Артемовска) набирают воду

Жители Бахмута (Артемовска) набирают воду

Фото: LIBKOS / AP

Президент Украины Владимир Зеленский вручает медали украинским военным, прибывшим в Великобританию для обучения на танках Challenger 2

Президент Украины Владимир Зеленский вручает медали украинским военным, прибывшим в Великобританию для обучения на танках Challenger 2

Фото: Reuters

Пожарные тушат возгорание в промышленной зоне Ленинского района Донецка

Пожарные тушат возгорание в промышленной зоне Ленинского района Донецка

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Украинский военнослужащий забирается в боевую машину в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военнослужащий забирается в боевую машину в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Сотрудники Следственного комитета России осматривают разрушенную электроподстанцию в Новой Каховке

Сотрудники Следственного комитета России осматривают разрушенную электроподстанцию в Новой Каховке

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Жительница Харькова выходит из здания, разрушенного в результате обстрела

Жительница Харькова выходит из здания, разрушенного в результате обстрела

Фото: Andrii Marienko / AP

Канадские военные в Галифаксе отправляют первый боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины

Канадские военные в Галифаксе отправляют первый боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины

Фото: Reuters

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Военнослужащий несет ящики с боеприпасами на востоке Украины

Военнослужащий несет ящики с боеприпасами на востоке Украины

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск России в южном секторе специальной военной операции

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск России в южном секторе специальной военной операции

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Горящий торговый центр в Херсоне

Горящий торговый центр в Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Военнослужащий оказывает помощь женщине, раненной в Краматорске

Военнослужащий оказывает помощь женщине, раненной в Краматорске

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Учения вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией

Учения вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники транспортной безопасности проверяют пассажиров автостанции «Курортная» в Симферополе, с которой были запущены три новых автобусных маршрута в Херсонскую область

Сотрудники транспортной безопасности проверяют пассажиров автостанции «Курортная» в Симферополе, с которой были запущены три новых автобусных маршрута в Херсонскую область

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина наблюдает за спасением брата из разрушенной ракетой многоэтажки в Покровске

Женщина наблюдает за спасением брата из разрушенной ракетой многоэтажки в Покровске

Фото: Reuters / Marko Djurica

Сотрудники украинских экстренных служб погружают остатки ракеты, упавшей в Харькове, в грузовик

Сотрудники украинских экстренных служб погружают остатки ракеты, упавшей в Харькове, в грузовик

Фото: Vadim Ghirda / AP

Сгоревший автомобиль во дворе пятиэтажного дома в Донецке

Сгоревший автомобиль во дворе пятиэтажного дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Последствия обстрела Петровского района Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Житель села Константиновка на Донбассе рядом с обломками своего автомобиля, разрушенного в результате обстрелов

Житель села Константиновка на Донбассе рядом с обломками своего автомобиля, разрушенного в результате обстрелов

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Воронки, оставшиеся после обстрелов, в поле недалеко от Херсона

Воронки, оставшиеся после обстрелов, в поле недалеко от Херсона

Фото: LIBKOS / AP

Жительница Херсона разбирает завалы возле своего дома

Жительница Херсона разбирает завалы возле своего дома

Фото: Reuters / Nacho Doce

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Ремонт автомобильного моста через Керченский пролив

Ремонт автомобильного моста через Керченский пролив

Фото: Reuters

Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники на Донбассе

Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники на Донбассе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пострадавшее здание в Херсоне

Пострадавшее здание в Херсоне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пострадавшая железнодорожная станция в Иловайске

Пострадавшая железнодорожная станция в Иловайске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пострадавшее здание в Волновахе

Пострадавшее здание в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от ракетного удара в Краматорске в Донецкой области

Воронка от ракетного удара в Краматорске в Донецкой области

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Похороны украинского военнослужащего в Буче в Киевской области

Похороны украинского военнослужащего в Буче в Киевской области

Фото: Daniel Cole / AP

Онлайн-занятия в импровизированном классе из деревянных столбов и полиэтиленовой пленки на единственном холме в селе Гонтаровка в Харьковской области, где ловит мобильный интернет

Онлайн-занятия в импровизированном классе из деревянных столбов и полиэтиленовой пленки на единственном холме в селе Гонтаровка в Харьковской области, где ловит мобильный интернет

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Воронка от обстрела на железнодорожной станции в Иловайске

Воронка от обстрела на железнодорожной станции в Иловайске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Российские танкисты на богослужении в ЛНР

Российские танкисты на богослужении в ЛНР

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жертвы обстрела в Донецке

Жертвы обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строители восстанавливают крышу поврежденного жилого дома в Мариуполе

Строители восстанавливают крышу поврежденного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

18 января вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным упал в жилом квартале рядом с детским садом в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 14 человек погибли

18 января вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным упал в жилом квартале рядом с детским садом в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 14 человек погибли

Фото: Daniel Cole / AP

Разрушенный жилой дом в Днепре

Разрушенный жилой дом в Днепре

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Танк Т-72Б3М на Херсонском направлении

Танк Т-72Б3М на Херсонском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники МЧС разбирают завалы после обстрела торгового центра в Донецке

Сотрудники МЧС разбирают завалы после обстрела торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Спасатели работают на месте взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск)

Спасатели работают на месте взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск)

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Спасатели эвакуируют женщину из дома, пострадавшего в результате взрыва ракеты в Днепре

Спасатели эвакуируют женщину из дома, пострадавшего в результате взрыва ракеты в Днепре

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины после выстрела из немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины после выстрела из немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Бизнесмен Евгений Пригожин (в центре) и бойцы ЧВК «Вагнер». Снимок предположительно сделан в соляной шахте в Соледаре

Бизнесмен Евгений Пригожин (в центре) и бойцы ЧВК «Вагнер». Снимок предположительно сделан в соляной шахте в Соледаре

Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Вид на пострадавший в результате обстрела рынок в поселке Шевченково

Вид на пострадавший в результате обстрела рынок в поселке Шевченково

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Последствия «удара возмездия» в Краматорске. Согласно заявлению Минобороны России, в результате массированного ракетного обстрела 8 января погибли более 600 украинских военнослужащих

Последствия «удара возмездия» в Краматорске. Согласно заявлению Минобороны России, в результате массированного ракетного обстрела 8 января погибли более 600 украинских военнослужащих

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Обломки здания в Макеевке, обстрелянного в новогоднюю ночь украинской стороной. По данным Минобороны России, в результате этой атаки погибли 89 находившихся там российских военнослужащих

Обломки здания в Макеевке, обстрелянного в новогоднюю ночь украинской стороной. По данным Минобороны России, в результате этой атаки погибли 89 находившихся там российских военнослужащих

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Мать рядом с телом сына, погибшего в результате обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом сына, погибшего в результате обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие ВСУ рядом с гаубицей калибра 155 мм M777

Военнослужащие ВСУ рядом с гаубицей калибра 155 мм M777

Фото: LIBKOS / AP

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожье

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденный дом вблизи пешеходного перехода в Киеве

Поврежденный дом вблизи пешеходного перехода в Киеве

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Разрушенный дом в Донецке

Разрушенный дом в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Возвращенные из плена российские военные

Возвращенные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Разрушенная православная церковь в селе Богородичное под Славянском

Разрушенная православная церковь в селе Богородичное под Славянском

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Работы по восстановлению дома в Киеве

Работы по восстановлению дома в Киеве

Фото: Roman Hrytsyna / AP

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в здании ПТУ в Макеевке (на фото). Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара погибли 63 военнослужащих

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в здании ПТУ в Макеевке (на фото). Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара погибли 63 военнослужащих

Фото: РИА Новости

Местная жительница идет по пострадавшей улице в селе Торское

Местная жительница идет по пострадавшей улице в селе Торское

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Дед Мороз раздает подарки на блокпосту в Херсонской области

Дед Мороз раздает подарки на блокпосту в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Здание, пострадавшее в результате обстрела в Киеве

Здание, пострадавшее в результате обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Одесса. Демонтаж памятникя Екатерине II

Одесса. Демонтаж памятникя Екатерине II

Фото: LIBKOS / AP

Мариуполь. Разрушенное здание

Мариуполь. Разрушенное здание

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Херсонская область. Ремонт военной техники

Херсонская область. Ремонт военной техники

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Донецкая область. Украинские военнослужащие в полевой медклинике

Донецкая область. Украинские военнослужащие в полевой медклинике

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Российский солдат в блиндаже

Российский солдат в блиндаже

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Человек на улице Мариуполя

Человек на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дым над Бахмутом

Дым над Бахмутом

Фото: LIBKOS / AP

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Люди проходят мимо промышленного здания, которое подверглось ракетному удару в Бахмуте

Люди проходят мимо промышленного здания, которое подверглось ракетному удару в Бахмуте

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Снос домов, разрушенных во время боевых действий в Мариуполе

Снос домов, разрушенных во время боевых действий в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны военного в Харькове

Похороны военного в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Фото: Sameer AL-Doumy / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Фото: Carolyn Kaster / AP

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военный на Змеином острове

Украинский военный на Змеином острове

Фото: Michael Shtekel / AP

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Фото: Mykola Myakshykov / NurPhoto / AFP

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Фото: Genya Savilov / AFP

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Фото: AP

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия обстрела Горловки

Последствия обстрела Горловки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Фото: Reuters

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Беженцы в Краматорске

Беженцы в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Фото: Александр Река / ТАСС

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Остатки снарядов в Харькове

Остатки снарядов в Харькове

Фото: Aleksey FILIPPOV / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Фото: Reuters

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Фото: AP

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Фото: пресс-служба президента РФ

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Одна из улиц Киева после обстрелов

Одна из улиц Киева после обстрелов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинская реактивная система залпового огня

Украинская реактивная система залпового огня

Фото: Roman Chop / AP

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Освобожденные из плена российские военные

Освобожденные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский военнослужащий в танке

Украинский военнослужащий в танке

Фото: LIBKOS / AP

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Строительство засечной черты в Белгородской области

Строительство засечной черты в Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские снайперы под Херсоном

Украинские снайперы под Херсоном

Фото: Bernat Armangue / AP

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Международный аэропорт «Херсон»

Международный аэропорт «Херсон»

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Фото: Reuters / Oleksandr Gusev

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Фото: Reuters

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Фото: РИА Новости

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне