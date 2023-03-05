Новостройки в Краснодаре за месяц подорожали на 3%

В Краснодаре средняя стоимость новостроек за месяц выросла на 3,1%, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».

Аналитики заметили на рынке в Краснодаре наиболее выраженный рост цен на новостройки. Средняя цена в городе выросла до 141,7 тыс. руб. за квадратный метр. В Екатеринбурге средняя стоимость новостроек выросла до 125 тыс. руб. за кв. м. (на 2%).

По данным экспертов «Циан.Аналитики», в среднем стоимость новостроек в 18 городах-миллионниках России за месяц выросла на 0,2% (до 139,9 тыс. руб.). Специалисты отмечают, что динамика роста цен на новые квартиры оказалась менее выраженной, чем значения по итогам января и декабря. Тогда рост составлял 1,1% и 0,7% соответственно.

Застройщики привлекают покупателей с помощью скидок, а также путем сокращения объемов вывода новых проектов.

Тат Гаспарян

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