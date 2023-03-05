Имущество разорившегося кубанского производителя утки выставили на торги за 106 млн рублей

Имущества крупного производителя утки ООО «Заречное» в Успенском районе Краснодарского края выставили на торги за 105,9 млн руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Единым лотом на открытые торги выставили административное здание в поселке Успенское (промзона) площадью 448 кв. м., а также 36 нежилых здания, земельный участок площадью более 200 тыс. кв. м., бытовое помещение. Кроме того в лот входят оборудования: системы кормления и поения, камеры заморозки, конденсаторы и компрессоры.

Заявки принимают с 6 марта по 10 апреля, торги назначены на 14 апреля.

В мае 2018 года Межрайонная ИФНС №13 по Краснодарскому краю обратилась в кубанский арбитраж с заявлением о признании ООО «Заречное» банкротом из -за долга в сумме 6,9 млн руб. В июне 2019 года суд включил требования АО «Россельхозбанка» в сумме 62 млн руб. в реестр требований кредиторов предприятия. Среди кредиторов предприятия также ООО «Интеркапитал» с суммой требований в 11,1 млн руб. и министерство экономики Краснодарского края с размером требований 2,7 млн руб.

В ноябре 2020 года суд признал компанию банкротом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заречное» зарегистрировано в 2006 году в Успенском районе, в поселке Заречный. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Учредитель — ООО «Иск», уставный капитал 122 млн руб. Выручка компании за 2021 год составила 242 тыс. руб., убыток — 8,6 млн руб.

ООО «Заречное» являлось крупным производителем мяса утки французского кросса. Птицефабрика осуществляла полный цикл производства. Ассортимент продукции составляли: инкубационное племенное яйцо, суточный и подращенный утенок, а также разнообразная продукция из мяса утки.

Тат Гаспарян

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