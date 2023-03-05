Подарки становятся практичнее

В преддверии 8 Марта у ритейлеров вырос спрос на одежду и кухонную утварь. Как подсчитали аналитики сервиса «ЮМоney», с 25 февраля по 1 марта продажи одежды увеличились более чем в 2,5 раза год к году. На Wildberries заметили повышенный интерес к мясорубкам и медленноваркам. Продажи последних выросли в пять раз, кухонные комбайны покупали втрое чаще. В топ самых популярных подарков вошли и традиционные категории: «Косметика», «Парфюмерия» и «Электроника». Продажи смартфонов на Ozon за неделю до праздника увеличились втрое. Такой же прирост у наборов косметики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Потребители все чаще покупают практичные и недорогие подарки, рассказал руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев: «С каждым годом все более популярны прагматичные подарки. В этом году, например, сковородки и кастрюли дарят в два раза чаще, чем в прошлом, а хитом стали медленноварки. Спрос на них взлетел в шесть раз по сравнению с прошлым годом.

Среди необычных и запоминающихся подарков — электросамовары, продажи которых выросли в 2,5 раза. Если говорить о косметике и парфюмерии, то в лидерах мы отмечаем духи известных женских марок. На них спрос взлетел в четыре раза накануне 8 Марта. Много покупают и праздничные продуктовые наборы, которые дарят в основном коллегам».

На рынке косметики и парфюмерии на фоне ухода западных брендов, в том числе групп L`oreal, LVMH и Estee Lauder, изменилась структура продаж. По данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, доля реализованной продукции российских брендов у ритейлеров выросла с 40% до 60%.

Увеличились и темпы производства. В Москве, по данным мэрии, в 2022 году выпустили на 7% больше косметики, парфюмерии и гигиенических средств, чем в 2021-м. В некоторых сегментах тем не менее сохраняется дефицит, отметила член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева: «С октября по март пик косметических и парфюмерных продаж, так как праздники идут чередой. Розничные сети готовились к сезону, в частности, многие вводят в ассортимент больше нишевой парфюмерии, стараются стимулировать потребителей, если нет привычных брендов транснациональных компаний, которые покинули рынок.

Зато появилось большое количество новинок от марокканских, испанских нишевых марок, турецкие игроки представлены на нашем рынке. Что-то привозится параллельным импортом, какие-то бренды работают в режиме тишины.

Но, конечно, есть определенные дефицитные позиции, и идет активный рост отечественного производства. Практически каждую неделю появляется новый российский косметический бренд, в основном в средствах по уходу за телом, для душа, масок для лица. Вместе с тем этот рынок всегда был очень фрагментирован. В целом, если раньше 60% принадлежало зарубежным компаниям, а 40% российским, то сейчас, думаю, процент отечественных игроков увеличился до 60%. Бюджет, который покупатели выделяют на эти подарки, немножко становится меньше, процентов на 8. Возможно, средняя цена подарков тоже снизится».

Вместе с тем стоимость ювелирных украшений у некоторых ритейлеров выросла с начала года на 30-40%. Переписывать ценники, как отмечают аналитики рынка, пришлось из-за роста налогов. Производители и продавцы таких изделий, к примеру, больше не могут работать по упрощенной системе налогообложения.

На среднем чеке покупок к 8 Марта это, вероятно, не скажется, полагает аналитик журнала «Экспо-ювелир» и эксперт по стратегическому маркетингу DMS-media.ru Виктор Субботин: «Был пиковый период продаж в декабре. Было распродано от 50% до 80% ювелирных украшений, и их необходимо было подсортировать, и это уже происходило по новой стоимости. В январе 2023-го еще неактивно ценники увеличивали. Но сейчас крупные игроки сокращают скидки, а мелкие корректируют цены примерно на 40%. Продажи на 8 Марта длятся недолго. Во многом это связано с тем, что мужчины готовятся в последний момент, то есть спрос не распределенный, а вот именно пиковый, 6-7-8-го числа. Точно так же резко он заканчивается.

Думаю, что бюджет останется тот же самый на подарки, но покупатели будут искать что-то в легком весе. То есть если раньше они могли за 15 тыс. руб. купить 3-граммовое кольцо, то сейчас за эту же цену станут искать украшение на 1,5 гр. золота.

Что касается люксовых марок, то здесь рынок делится на несколько частей. Одни покупатели подвержены брендомании, другой части более важны именно характеристики, качество вставок. Почему Tiffany приобретают? Потому что они выбраковывают 98% бриллиантов.

Если говорить о качестве импортозамещения, то на нашем рынке полно аналогов. Tiffany, Cartier были представлены в сегменте от 120 тыс. руб. АЛРОСА, Sokolov, Karatov, Delta, Efremov также производят украшения этого ценового сегмента.

Если говорить именно о раскрученности бренда, гравировках, упаковке и прочем, то здесь в настоящее время возможны только реплики либо вторичный рынок».

Интерес к гаджетам даже с учетом предпраздничных продаж в ближайшее время останется скромным: отложенный спрос на них был удовлетворен еще в преддверии Нового года, пояснил главный редактор портала vilianov.com и ведущий аналитик акселератора FinTech Lab Сергей Вильянов:

«В конце ноября-начале декабря прошлого года начались достаточно массовые поставки техники, наконец-то придумали, как ее ввозить. Была история, что ноутбуки резко подешевели, но они просто стали стоить столько, сколько им положено. И этот отложенный спрос наложился в том числе на новогодние праздники. А сейчас, когда есть еще неуверенность насчет гаджетов, доставленных по параллельному импорту, думаю, что 2023-й нас удивит ростом продаж на 8 Марта. Может быть, рынок станет чуть поживее, чем в традиционно мертвом феврале.

Вместе с тем мне кажется, что за 2020-2021 годы люди обновили все что только можно было: у людей и телефоны достаточно свежие, и наушники. Когда речь идет о каких-то подарках, то это будет либо экспромт, когда дарящий не знает, чего нужно получателю, либо что-то, что требуется поменять, например, наушники легко теряются, браслеты рвутся, у них батарейка умирает в течение двух-трех лет.

Стоит отметить, что гораздо меньше стало маркетинговых кампаний. Раньше крупные бренды перед праздниками всегда запускали распродажи, в каждом торговом центре висели соответствующие огромные баннеры. Сейчас их нет. Производители помельче пока не научились, или не хотят, или не могут делать что-то подобное. Человека никто в магазин не тащит, и все зависит от его собственной инициативы, а он ленив и, в общем, птица гордая.

Кроме того, сейчас людям немножечко не до этого. То есть даже те, у кого финансовое положение не пострадало, скорее потратят деньги на какие-то поездки».

В рейтинг худших подарков на 8 Марта, по данным аналитиков ЮМоney, попали носки и белье, другая одежда, а также наборы для ванны. Такие варианты назвали неуместными от 30% до 60% опрошенных. Самыми желанными подарками стали угощения, цветы и сертификаты в магазины. Мнения о парфюмерии и косметике разделились: эта категория заняла шестое место и в рейтинге удачных вариантов, и в антирейтинге.

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Елизавета Скобцова