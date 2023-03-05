Умер экс-тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Зрядчиков

Бывший главный тренер баскетбольного клуба УНИКС Александр Зрядчиков умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте клуба. Причина смерти неизвестна.

«УНИКС скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Модестовича. Он навсегда останется в наших сердцах порядочным и добрым человеком, большим профессионалом своего дела»,— сообщили в баскетбольном клубе.

Александр Зрядчиков был главным тренером УНИКС с 1994 по 1996 год. Он также входил в тренерский штаб команды с 2004 по 2015 год. Под его руководством казанский клуб завоевал Кубок Европы и Кубок России, стал серебряным и бронзовым призером Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

Анастасия Ларина