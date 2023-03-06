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Специально-экономические итоги

Смольный отчитался о развитии города в 2022 году

В 2022 году доходы Петербурга превысили 1,16 трлн рублей. Это на 37,9% больше по сравнению с предыдущим годом — тогда в городской бюджет поступило 843,3 млрд. Такие данные опубликовал комитет по экономической политике и стратегическому планированию в ежегодном докладе «Итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга». Основные экономические показатели города либо остались на уровне 2021 года, либо показали небольшое падение. А вот прирост некоторых значений оказался лишь номинальным.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доходы бюджета Петербурга за 2022 год составили 1,16 трлн рублей. Это на 319,6 млрд рублей, или 37,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом — 843,3 млрд в 2021 году. Изменились и основные источники доходов: на первое место, обогнав налог на доходы физических лиц, вышли поступления от налога на прибыль организаций — 40,4%. Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский связывает увеличение суммы доходов с ростом прибыли организаций в обрабатывающих производствах. По данным комитета, она выросла на 29,7% до 892,7 млрд рублей. «Учитывая, что в структуре доходов города налог на прибыль организаций занимает более 40%, а большая часть приходится на промсектор, могу предположить, что именно это и способствовало такому скачку»,— прокомментировал эксперт. Кроме того, на увеличившихся доходах сказался резкий скачок некоторых производств, считает господин Жарский. Согласно документу приросло, например, производство летательных аппаратов, включая космические, и сопутствующего оборудования (+36,5%); кабелей и кабельной арматуры (+81%); стальных труб, профилей (+53,8%); металлических цистерн, резервуаров и емкостей (+95,4%).

Однако выпуск легковых автомобилей снизился на 92,0%, комплектующих и принадлежностей для них — на 86,5%. Существенно сократилось производство поездов (–45,9%); бытовых приборов (–82,4%), электрических ламп и осветительного оборудования (–31,2%).

Как Петербургу возместят выпадающие доходы

По мнению Дмитрия Жарского, 2023 год будет более стабильным в плане развития промышленных предприятий, логистической и транспортной инфраструктуры, а также реализации инвестиционных проектов с учетом опыта введенных санкций. «Это окажет положительное влияние на поступление доходов в бюджет города. При этом, если учесть, что часть предприятий, которые в 2022 году показали сильную просадку, улучшит производственные показатели, доходы могут быть еще больше»,— рассказывает эксперт.

Менее оптимистичный прогноз дает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Ситуация с доходами в бюджет в этом году будет существенно хуже. В первую очередь это связано с тем, что прекратил действовать режим консолидированной группы налогоплательщиков. Петербург был бенефициаром этой схемы. В целом у ряда предприятий, особенно работающих в энергетическом комплексе, ситуация будет ухудшаться»,— объяснил господин Бурмистров.

Расходная часть бюджета в 2022 году исполнена на 1,043 трлн рублей. Основная доля расходов, по данным комитета, приходится на социально-культурную сферу — 57,7%. При этом за год значительно увеличилось финансирование отрасли «национальная экономика». В структуре исполнения бюджета это направление заняло первое место — 27,3% (20% в 2021 году), сместив «образование» — 21,9%.

Объем инвестиций в основной капитал за прошедший период составил 997,5 млрд рублей. Номинально цифра увеличилась на 100 млрд рублей, однако в сопоставимых ценах показатель оказался ниже уровня 2021 года (896,7 млрд рублей). Собственные средства в структуре инвестиций, не учитывая малое предпринимательство, составили 58,7% (447,3 млрд рублей), привлеченные — 41,3% (314,1 млрд рублей). Номинальный рост и реальное снижение связаны с высокой инфляционной динамикой, считает Михаил Бурмистров. По мнению эксперта, следующий год для инвестиционной активности будет непростым. «Предприятия, работающие в сегменте оборонно-промышленного заказа, имеют огромные возможности для расширения производства. Но сохраняется серьезные проблемы: масштабным образом проседает автомобильное производство, ряд высокотехнологичных предприятий испытывают сложности с поставками импортных комплектующих»,— заключил эксперт.

Оборот розничной торговли, показав небольшой формальный прирост, составил 1,95 трлн рублей. В сопоставимых ценах это на 12,5% меньше, чем за 2021 год. Оборот непродовольственных товаров упал на 19,6%; продовольственных — увеличился на 2,1%. «Рост оборота розничной торговли появился только на бумаге, в действительности он снизился: цены в текущем году учитывались с учетом разогнавшейся инфляции. Люди старались тратить меньше, и потребительская модель перешла в стадию сдержанного консерватизма»,— объяснил Дмитрий Жарский. На настроении потребителей, по его мнению, сказался рост цен на все — от продуктов до продовольственных товаров и услуг. «При незначительном росте доходов, повышении цен на коммунальные и иные регулярные услуги невозможно содействовать разгону потребительского рынка. Хочется также указать на реализацию социальной адресной политики: средний размер пособий разным категориям граждан если и вырос, то с учетом официальной инфляции. Данные дотации не являются по-прежнему драйвером роста потребительской уверенности населения»,— подвел итог господин Жарский.

Надежда Ярмула

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