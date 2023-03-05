В Сочи 6 марта ожидаются сильные дожди

В понедельник, 6 марта, в Сочи местами ожидаются сильные дожди и грозы. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, в городе прогнозируется усиление ветра с порывами 15-18 м/с.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы»,— отмечается в сообщении.

Жителям Сочи, а также гостям курорта власти рекомендуют воздержаться от отдыха у воды. Не стоит оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В отдельных районах южной половины Краснодарского края в понедельник ожидается сильный дождь. Во вторник, 7 марта, метеорологи также прогнозируют местами небольшие осадки в виде дождя. Как сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. температура воздуха ночью 6 марта 0…+5°, днем 4…9°.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram