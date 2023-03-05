Синоптики вновь прогнозируют в Краснодаре дожди

В воскресенье, 5 марта, в Краснодаре ожидаются дожди, сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом центре облачно с прояснениями, ветер юго-западный и западный 4–9 м/с, днем порывы 12–14 м/с. Температура воздуха днем 9…11°.

В Краснодарском крае местами осадки в виде дождя, утром в отдельных районах с мокрым снегом. Утром в южной половине края местами туман. Температура воздуха днем 6…11°. На Черноморском побережье переменная облачность, местами дождь.

В понедельник, 6 марта, временами ожидается сильный дождь в отдельных районах южной половины края. Во вторник, 7 марта, метеорологи также прогнозируют местами небольшие осадки в виде дождя.

Температура воздуха ночью 6 марта 0…+5°, днем 4…9°. Ночью 7 марта +2…-3°, днем 6…11°, местами в южной половине края до +14°. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. 6 марта временами дождь, в Туапсинском районе местами сильный.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram