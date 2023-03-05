В Петербурге задержали укравшего крест из храма на Крестовском острове

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже позолоченного креста и Евангелие с посеребренными накладками. Похищенное оценивали в 383,7 тыс. руб., мужчина сдал имущество в ломбард за 500 руб., сообщили 5 марта в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Подозреваемого задержали в номере гостиницы на проспекте Энгельса. Им оказался безработный 39-летний житель Ленобласти, к тому же ранее судимый. В настоящее время похищенное изъято, правоохранители устанавливают причастность мужчины к другим преступлениям. Подозреваемый задержан в рамках 91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что вор в Петербурге перекрестился в храме на Крестовском перед кражей иконы.

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