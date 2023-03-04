Вор в Петербурге перекрестила в храме на Крестовском перед кражей иконы

Неизвестный мужчина украл из храма Преподобного Сергия Радонежского на Крестовском острове дорогостоящее имущество. Стоимость ущерба составила 383,7 тыс. руб., преступление произошло днем 3 марта.

Видео кражи оказалось в сети. На кадрах можно увидеть, как мужчина в красной куртке и в очках с пакетом и рюкзаком перед похищением несколько раз перекрестился. Из храма были украдены были позолоченный крест и Евангелие в красном бархатном переплете с посеребрёнными накладками. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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