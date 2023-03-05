В Ярославской области на пять часов перекроют Волжский мост

В Рыбинске Ярославской области с полуночи 6 марта будет полностью закрыто движение по автомобильному мосту через Волгу. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков

Движение по Волжскому мосту будет закрыто в течение пяти часов. «Подрядчик будет выставлять ограждения, оставшиеся знаки, проверять готовность светофоров»,— пояснил господин Рудаков. С пяти часов утра понедельника движение по мосту станет реверсивным. Глава города призвал жителей пораньше выезжать на работу, потому что пробки неизбежны.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подрядной организацией по капитальному ремонту Волжского моста в Рыбинске выступает АО «Группа компаний «ЕКС», стоимость работ — 2,8 млрд руб., ремонт планируется завершить до 31 июля 2024 года.

Андрей Иванов