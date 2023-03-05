Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области на пять часов перекроют Волжский мост

В Рыбинске Ярославской области с полуночи 6 марта будет полностью закрыто движение по автомобильному мосту через Волгу. Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков

Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков

Движение по Волжскому мосту будет закрыто в течение пяти часов. «Подрядчик будет выставлять ограждения, оставшиеся знаки, проверять готовность светофоров»,— пояснил господин Рудаков. С пяти часов утра понедельника движение по мосту станет реверсивным. Глава города призвал жителей пораньше выезжать на работу, потому что пробки неизбежны.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подрядной организацией по капитальному ремонту Волжского моста в Рыбинске выступает АО «Группа компаний «ЕКС», стоимость работ — 2,8 млрд руб., ремонт планируется завершить до 31 июля 2024 года.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...