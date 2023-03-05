В морском порту Новороссийска сократилось число причалов

Из-за увеличения площади морского зернового терминала изменены границы трех участков (№5, №17 и №6) на территории порта Новороссийск. Также сократилось общее число причалов, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Уточнены границы трех участков, а также внесены корректировки в границы акватории порта Новороссийск. Общее число причалов сократилось на три, их вывели из эксплуатации в рамках реконструкции терминала по перевалке зерновых грузов. Общая длина причальной стенки причалов в морском порту уменьшилась на 210 метров и составляет почти 16,3 км.

Кроме того, уточнены показатели пропускной способности грузовых терминалов, объемы емкостей резервуаров для хранения грузов, а также площади открытых складов и список операторов терминалов.

Тат Гаспарян

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