Со здания железнодорожного вокзала в Риге демонтировали указатель на русском

Со здания Центрального железнодорожного вокзала в Риге демонтировали указатель «Вокзал» на русском языке. Фото в своем Twitter опубликовал глава Минтранса Латвии Янис Витенбергс. Указатели на вокзале будут только на латышском и английском языках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта Латвии Янис Витенберг у центрального вокзала в Риге

Фото: @JanisVitenbergs Министр транспорта Латвии Янис Витенберг у центрального вокзала в Риге

Фото: @JanisVitenbergs

Господин Витенбергс назвал демонтаж указателя на русском языке символическим жестом. «Единственное, что оно поддерживало,— это атмосферу советского времени в самом центре столицы»,— считает господин Витенбергс. По его словам, в русском указателе не было практической необходимости уже много лет.

В Минтрансе добавили, что в районе вокзала продолжаются ремонтные работы по проекту Rail Baltica. Центральный вокзал станет более удобным для пассажиров, а его облик будет более современным.

Олеся Павленко