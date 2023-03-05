WSJ узнала о давлении Байдена на страны Балтии из-за их жесткой позиции по России

Президент США Джо Байден в ходе своего визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения России» в конфликте с Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации собеседников WSJ, господин Байден высказал предположение, что завершить украинский конфликт удастся дипломатическим путем после того, как Киев достигнет успеха в ходе контрнаступления. Однако союзники Украины в Восточной Европе опасаются, что Запад попытается склонить украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с российской стороной, пишет газета.

Латвия, Литва и Эстония, а также Польша неоднократно выступали за ужесточение ограничительных мер в отношении России, в том числе за счет введения новых санкций. В 2022 году страны Балтии, а также Польша и Чехия приняли резолюции об объявлении российского режима террористическим. 10 января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в стратегических интересах Риги — добиваться поражения России на Украине.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева