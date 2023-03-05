Сбившего женщину с коляской водителя на Каменноостровском проспекте привлекали за превышение скорости

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент ДТП на Петроградской стороне, в котором автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. За рулем Lada оказалась 58-летняя пенсионерка, решившая проехать на красный сигнал светофора, пишет «Фонтанка».

ДТП произошло около 21:00 у дома 32 по Каменноостровскому проспекту, у пересечения с Большой Пушкарской улицей. В ДТП пострадал мальчик, которому нет и трех месяцев: у него зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга и ушиб мягких тканей. Его доставили в детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса в состоянии средней тяжести. По данным ГУ МВД, госпитализирована и мама ребенка.

Петербурженка за рулем Lada с начала прошлого года три раза привлекалась за превышение скорости, всего на ней пять штрафов. Пострадавшие пешеходы жили рядом с местом аварии.

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