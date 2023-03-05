«Адмирал» обыграл «Салават» в третьем матче серии 1/8 финала play-off КХЛ

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» выиграл в матче серии 1/8 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра закончилась со счетом 3:2.

У «Адмирала» шайбы забили Динар Хамидуллин (44-я минута матча), Евгений Лисовец (57-я минута) и Юрий Паутов (75-я минута). Очки «Салавату Юлаеву» принесли Артем Пименов (38-я минута) и Николай Кулемин (39-я минута).

Итог встречи — 2-1 в пользу «Адмирала». Четвертый матч серии пройдет 7 марта во Владивостоке, пятый — 9 марта в Уфе.

Олеся Павленко