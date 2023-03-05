Шесть соцобъектов в Краснодарском крае получили положительные заключения госэкспертизы

В пяти городах и районах Краснодарского края появятся новые школы, детские сады, объекты спорта и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Положительные заключения получили: спортивный зал в школе №14 в станице Васюринской, школа на 1,5 тыс. мест в станице Динской, центр единоборств в Темрюке, детский сад на 80 мест в поселке Степном Белореченского района и детсад на 550 мест в микрорайоне Кудепста города Сочи, а также поликлиника на 400 посещений в Краснодаре.

На Кубани сейчас строят одновременно 120 социальных объектов. В планах за текущий год открыть 20 школ, дворец самбо в Городе спорта и 11 центров единоборств, 23 детсада, а также 23 офиса врача общей практики и ФАП.

Тат Гаспарян

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